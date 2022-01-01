В Прикамье микрофинансовая компания навязывала клиентам допуслуги Организация оштрафована Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Пермском крае микрофинансовая компания ООО МФК «ОТП Финанс» привлечена к административной ответственности за навязывание потребителю дополнительные услуг. Об этом сообщается на сайте регупарвления Роспотребнадзора (РПН).

В ведомстве рассказали, что к ним поступила жалоба от местного жителя на МФК. В ходе проверки было установлено, что между компанией и потребителем был заключён договор многоцелевого займа на сумму более 130 тыс. руб. сроком на 24 месяца с процентной ставкой 31,9% годовых. Однако при заключении договора компания допустила нарушение прав потребителя - возложила на заемщика обязанность оплачивать дополнительную услугу без его согласия.

Был составлен протокол об административном правонарушении, а ООО МФК «ОТП ФИНАНС» признано виновным и оштрафовано на 10 тыс. руб.

Общество обжаловало решение надзорного органа в Девятом арбитражном апелляционном суде, однако и там постановление РПН было признано законным, а привлечение МФК к ответственности – обоснованным.

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