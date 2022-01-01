Олег Антонов Аукцион на земельный участок в Верхних Муллах состоится 17 марта Здесь может появится торгово-развлекательный центр Поделиться Твитнуть

фото: Корпорация ДОМ.РФ

Корпорация ДОМ.РФ продолжает приём заявок на аукцион по продаже земельного участка, находящегося в федеральной собственности в Верхних Мулах (рядом с магазинами Decathlon и Metro). Его площадь -73 937 кв. м. Начальная цена лота — 32,3 млн руб.

Аукцион был объявлен в декабре, а разрешённый вид использования участка — «магазины, объекты торговли, торговые центры, торгово-развлекательные центры».

В дополнительных сведениях к лоту сказано, что участок имеет Выгодное местоположение на первой линии, что обеспечивает высокую визуальную доступность со стороны Западного обхода Перми. Автобусная остановка находится в пределах 300 м, дорога до международного аэропорта Перми займёт не более 10 минут.

Заявки принимаются до 13 марта 2023 года. А сам аукцион должен состояться 17 марта.

Это уже вторые торги на участок. Первые должны были состояться 16 сентября 2022 года, однако на аукцион не поступило ни одной заявки.

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