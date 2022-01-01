Мария Сыропятова В Перми выставлен на продажу земельный участок под торговый центр рядом с Decathlon и Metro Стоимость участка оценена в 32,3 млн руб. Поделиться Твитнуть

Корпорация ДОМ.РФ выставила на торги земельный участок в Перми в Верхних Муллах (рядом с магазинами Decathlon и Metro).

В объявлении на портале torgi.gov.ru сказано, что стоимость участка оценена в 32,2 млн руб. Площадь участка – 73 937 кв. м. Разрешённый вид использования – «магазины, объекты торговли, торговые центры, торгово-развлекательные центры».

Заявки принимаются до 12 сентября 2022 года. Торги пройдут 16 сентября.

Рядом с площадкой расположены объекты торговли и жилые дома.

Напомним, в начале августа на торги был выставлен имущественный комплекс в Мотовилихинском районе за 54,9 млн руб.

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