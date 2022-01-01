Елена Синица В Перми выставили на торги участок с недостроенным зданием фармакадемии Стоимость — 54,9 млн руб. Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми выставили на продажу имущественный комплекс за 54,9 млн руб. Объект расположен на бульваре Гагарина, 70, 72а, 74 и 76. Информация об этом размещена на портале АО «ДОМ.РФ».

Лот включает в себя земельный участок площадью 1,6 га и размещённый на нём объект незавершённого строительства (корпус фармакадемии) площадью 1,5 тыс. кв. м.





Согласно данным публичной кадастровой карты, на участке можно возводить среднеэтажную жилую застройку. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 сентября. Сами торги состоятся 9 сентября.

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