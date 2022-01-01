В новогодние праздники в Прикамье изменился график работы линии 122 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В минсвязи Пермского края напоминают жителям, что с 31 декабря по 8 января в регионе изменился график работы линии 122.

Позвонив по этому номеру, можно будет круглосуточно вызвать скорую помощь (команда 2), или попасть на горячую линию по обезболиванию (команда 9).

Однако до 9 января не будут работать линии по вопросам мобилизации (команда 1), COVID-19 (команда 5), диспансеризации (команда #). Также на каникулах будут находиться и операторы горячей линии минздрава (команда 8)

Тем не менее, отмечают в министерстве, все обращения, поступившие на данные линии с 31 декабря по 8 января, будут обработаны 3, 6 и 8 января и звонившие получат ответы на свои вопросы.

Напомним, что звонки на номер 122 с мобильных телефонов для жителей также являются бесплатными.

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