В Прикамье заработают пункты приёма новогодних ёлок Деревья отправят на переработку Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

Власти призвали жителей Пермского края после праздников сдавать новогодние ёлки в специальные пункты для дальнейшей переработки. Они заработают с 8 января.

Как сообщили в региональном минЖКХ, точки сбора вторсырья находятся в пунктах приёма в Перми по адресам ул. Целинная, 31в, ул. Макаренко, 29а, ул. Нейвинская, 14б, парк «Оранжевое лето» (микрорайон Пролетарский); в деревне Кондратово Пермского МО на ул. Школьная, 16в; в Краснокамске на ул. Коммунистическая, 23/2 и ул. Сосновая Горка 3/2; в Лысьве на ул. Смышляева, 40 а, ул. Суворова, 7, ул. Кошевого, 7.

В других населенных пунктах деревья (живые и искусственные) рекомендуют оставлять на контейнерных площадках в отсеках для крупногабаритных отходов.

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