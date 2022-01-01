В Краснокамске вспыхнул пожар в десятиэтажном доме Пострадал один человек Поделиться Твитнуть

Сотрудники МЧС, участвующие в ликвидации пожара в Краснокамске

МЧС России по Пермскому краю

В воскресенье, 1 января, пожарные Краснокамска Пермского края спасли мужчину на пожаре и защитили от огня соседние квартиры в 10-ти этажном жилом доме.Сообщение о возгорании в многоэтажке на ул. Энтузиастов поступило в МЧС в 17 часов 38 минут.

К месту ЧП выехали подразделения пожарной охраны Краснокамска, предприятия ООО "Кама Картон" и пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС.

По прибытии первых подразделений было установлено, что горение происходит внутри одной из квартир. Её хозяина, мужчину средних лет, пожарные вывели в безопасную зону и передали врачам скорой медицинской помощи, пострадавший госпитализирован. Соседние квартиры многоэтажного жилого дома не пострадали.

Приблизительная площадь пожара составила три квадратных метра.

В настоящее время пожарные проводят проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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