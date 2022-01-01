Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в новогодние каникулы, со 2 по 8 января
2 января в киноцентре «Премьер» стартует новогодняя программа для семейного просмотра (6+). Зрителей ждут «Тедди» (6+), «Чук и Гек. Большое приключение» (6+), «Новая игрушка» (12+) и другие фильмы.
2 января в 15:00 и
19:00 в Пермском театре оперы и балета
им.П.И.Чайковского в рамках
гастролей Санкт-Петербургского театра танца зрители увидят спектакль-фламенко
«Фрида» (6+). На постановку этой истории танцовщицу Наталью Зайкову вдохновили
личность и трагическая биография художницы Фриды Кало.
С 2 по 5 января на катке у Театра-Театра пройдёт новогоднее семейное шоу «300 лет Перми» (0+). Выступят звёзды фигурного катания, в том числе олимпийские чемпионы пермячка Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин. В программе – шоу, представления, мастер-класс, автограф-сессии.
С 2 по 6 января в 11:00
(0+, от 3 до 6 лет) и в 13:00 (6+, от 7 до 15 лет) в фойе театра «Сцена-Молот» пройдут мастер-классы по речи и актёрскому
мастерству.
С 2 по 7 января в
Пермском доме народного творчества «Губерния» проходит большая новогодняя программа (0+, от 3 лет): интерактивное
игровое пространство «Деревня Морозовка», новогодние представления и ёлка для
самых маленьких.
С 2 по 8 января на
площадке нового амфитеатра на набережной будет размещена интерактивная зона «О Перми с любовью» –
мультимедиа-инсталляция, включающая интерактивные мероприятия для детей и
взрослых, ледовый арт-объект «Сердце Перми», а также галерею из светодиодных экранов
«Подари улыбку городу».
2 января в 12:00 и
15:00 в Органном концертном зале в
рамках IX Международного рождественского фестиваля
юных зрителей ждёт музыкально-поэтический спектакль «Мультляндия, или Новые
приключения Бременских музыкантов» (6+).
С 2 по 8 января с 12:00
до 17:00 в 68 квартале эспланады
пройдёт фестиваль «Губернские забавы» (0+).
3 января в 12:00 и
15:00 в Органном концертном зале в
рамках IX Международного рождественского фестиваля
состоится «Музыкальное путешествие в Хогвартс» (6+).
3 января в 15:00 в кинотеатре
«Синема Парк Кристалл» TheatreHD покажет оперу Моцарта «Волшебная флейта» (12+). На Зальцбургском
фестивале 2018 года режиссёр Лидия Штайер ввела в спектакль роль рассказчика: всемирно
известный австрийский актёр Клаус Мария Брандауэр играет дедушку, читающего
внукам сказку на ночь – три мальчика, подобно Мари в «Щелкунчике», засыпают и
оказываются вовлечёнными в невероятно красивое действие. Опера начинается как
романтическая комедия, продолжается как карнавал, а заканчивается как
философская притча с аллюзиями к трагедиям XX века. Дирижёр Константинос
Каридис руководит исключительного качества моцартовским ансамблем, включая
таких корифеев, как Матиас Гёрне и Альбина Шагимуратова.
3 января в 19:00 и
21:00 в Центре городской культуры зрители
увидят мультимедийный спектакль «Чудо Чуди» (16+).
3, 4, 5, 6 января в
15:00 и 8 января в 19:00 в Пермском театре оперы и балета
им.П.И.Чайковского пройдёт симфонический
концерт «Времена года: из Венеции в Буэнос-Айрес» (6+). В программе –
произведения Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. Дирижёр – Владимир Ткаченко.
С 3 по 8 января в
Кудымкаре пройдёт «Рождественское
турне» (0+) по прыжкам на лыжах с трамплина.
С 3 по 8 января в
филиалах Пермского краеведческого музея пройдёт мини-фестиваль «Зимние горки» (0+). В Доме Мешкова состоятся авторские экскурсии, квест «Сокровища Дома Мешкова», а также
мастер-класс по текстильной кукле «Рождественский ангел». Музей пермских
древностей приглашает на сборные экскурсии. Гости музея отправятся в
увлекательное путешествие в прошлое Земли, познакомятся с геологическими
эпохами и древнейшими обитателями планеты, а ещё узнают, как участники
палеонтологической экспедиции Пермского краеведческого музея вели раскопки
трогонтериевого слона. В Детском музейном центре продолжает работать
«Новогодняя мастерская». На занятиях каждый сможет создать свой собственный
адвент-календарь, движущиеся открытки, а также заняться выжиганием по дереву. Музей-диорама приглашает на
мастер-классы по обвинской росписи игрушек, моделированию новогодней диорамы, а
также на рождественские гуляния с фольклорным ансамблем «Вечора». Дом-музей «Подпольная типография» проводит
семейные чтения и мастер-классы. В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоятся мастер-классы
по верховой набойке. Гости музея также познакомятся с основами пимокатного
промысла: узнают о способах работы с нетканым материалом, процессе заготовки
шерсти для изготовления валяной обуви и шляп. А также смогут поиграть в
народные настольные игры – «Пешки», «Камушки»,
«Бирюльки» и в настольную игру, посвящённую архитектурным
памятникам «Хохловки». Дом-музей
Василия Каменского в селе Троица приглашает на музыкальный вечер, выставку
дореволюционных открыток и детскую программу «Праздничный переполох». Осинский
краеведческий музей подготовил мастер-классы по созданию милых фетровых вещиц,
показы ретро-мультфильмов в музейном кинозале и семейную программу о традициях
празднования Нового года в провинции. Музей «Дом Пастернака» во
Всеволодо-Вильве проводит святочную программу: гостей музея ждут новогодние
игры и подблюдные гадания, экскурсия на тему «Сказочная атмосфера Рождества в
семье Пастернаков».
4 января в 15:00 в
кинотеатре «Киномакс» и 8 января в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк
Кристалл» TheatreHD приглашает
на балет «Щелкунчик и Мышиный Король» (6+). Режиссёр и хореограф – Кристиан Шпук. Кристиан Шпук, создавая свою
версию, попытался дистанцироваться от известной версии Петипа и взял за основу
оригинальный литературный сюжет, стараясь обратить внимание зрителей на его
фантастичность.
4 января в 14:00 в
Пермской краевой библиотеке им.Горького пройдёт лекция «Пермь: 2050» (16+) в рамках проекта «Открытая Пермь».
Журналист и писатель Светлана Федотова расскажет о будущем Перми. Также отдел
краеведения представит книжную выставку, которая приоткроет свет на планы
развития Перми в будущем: издания, посвящённые футуризму и городской культуре
Перми, сборники статей, фотоальбомы и путеводители, а также издания Светланы
Федотовой, посвящённые Перми.
4 января в 15:00 в
Пермской краевой библиотеке им.Горького состоится музыкально-краеведческая программа «Зима на даче» (16+). Лекцию
«Золотой век русской дачной культуры» прочитает журналист Елена Веселкова.
Лекция посвящена истории дачной культуры
России и Пермского края конца XIX –
начала XX веков. Музыкальная программа
«Зима на даче» в исполнении вокального коллектива «Cantando» Усть-Качкинского сельского
поселения по мотивам фестиваля дачной культуры начала XX века. Прозвучат старинные романсы, городские
песни, популярные у дачной публики
позднеимперской России.
4 января в 19:00 в
Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля состоится концерт «В Новый
год с арфой и органом» (6+). Исполнители: Анастасия Быкова (орган) и Айдана
Карашева (арфа).
4 января в 19:00 в
музее современного искусства PERMM
пройдёт арт-релаксация с лепкой из глины (16+). Программа арт-релаксации с
интуитивной лепкой из природной глины разработана совместно с психологом и
направлена на работу с внутренним состоянием и эмоциями. Цель арт-релаксации –
не в получении конкретных форм, её ценность в процессе взаимодействия с
материалом и воссоздании в трёхмерной модели образов внутреннего мира. Глина
располагает к манипулятивным действиям, снимает страх изобразительной
деятельности и несёт расслабляющий эффект.
4 и 5 января в киноцентре
«Премьер» любителей арт-показов
ждёт специальная программа «Новогодние сказки для взрослых». Зрители увидят два
фильма: «Дочь рыбака» (12+) Юлдус Бахтиозиной и «Мешок без дна» (12+) Рустама
Хамдамова.
6 января в 13:00 в
частной филармонии «Триумф» будет
показана музыкальная рождественская сказка по мотивам историй Туве Янссон
«Волшебная зима Муми-троллей» (6+).
6 января в 19:00 в
Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля пианист-виртуоз Евгений
Соколов (Москва) выступит с концертом «Погружение» (6+). В программе –
переложения знаменитых классических произведений Эдварда Грига, Людвига Ван
Бетховена, Антонио Вивальди и авторские композиции.
6 января в 20:00 в
частной филармонии «Триумф» зрители
услышат самый известный Евангельский фортепианный цикл Оливье Мессиана
«Двенадцать взглядов на младенца Иисуса» (12+). Весь цикл будет исполнен
петербургской пианисткой Алисой Духовлиновой – одним из немногих музыкантов в
мире, исполняющих весь цикл наизусть.
7 января с 13:00 до
16:00 в ледовом городке пройдёт
тематическая концертная программа с выступлениями творческих коллективов Перми
и интерактивными площадками.
7 января в 15:00 в кинотеатре
«Синема Парк Кристалл» TheatreHD покажет праздничный концерт Йонаса Кауфмана «Рождество» (6+). Концерт
снят в часовне «Тихая ночь» в Оберндорфе, где 24 декабря 1818 года легендарный рождественский
гимн «Тихая ночь» Йозефа Мора и Франца Ксавьера Грубера был исполнен впервые. В
программе – всемирно известные рождественские гимны, а также традиционные
немецкие рождественские песни. Дополняют концерт праздничные съёмки с
рождественского рынка в Зальцбурге.
7 января в 19:00 в
Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля Уральский государственный
камерный хор Пермской краевой филармонии исполнит программу «Рождество
Христово» (6+). Прозвучат рождественские колядки и духовные сочинения русских
композиторов – Кастальского, Никольского, Лядова, Извекова, Свиридова,
Речкунова.
7 января в 20:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт
концерт Christmas songs by Frank Sinatra (6+). Рождественские песни исполнит
Tango Jazz Orquesta.
7 января в 23:00 в
театре «Сцена-Молот» пройдёт
концерт группы Split (16+). Солист – Марат Мударисов.
8 января в 66 квартале
эспланады у монумента «Героям фронта и тыла» со стороны улицы Попова стартует Кубок России по снежной и ледовой
скульптуре «Зимний вернисаж» (0+).
8 января в музее
современного искусства PERMM
стартует работа зимних мастерских с волшебной глиной (0+ от 3 лет). Программа,
разработанная совместно с психологом, представляет собой погружение в
художественные миры и творческие методы художников, но не с точки зрения
теории, а с точки зрения проживания искусства и своих эмоций — «Что я
чувствую?», «Почему возникают такие эмоции?», «Как мысли и чувства обретают
форму в искусстве?»
8 января в 12:00 и
14:30 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут «Святки в Хохловке-2023» (0+). Гости
музея узнают о первой неделе Святок и праздновании Рождества Христова, примерят
на себя роль ряженных и поиграют в народные игры, поучаствуют в посиделках со
сказками и загадками и побывают на
вертепном представлении «Царь Ирод».
8 января в 17:00 в Доме
Мешкова пройдёт святочная программа
«А дай Бог тому, кто в этом дому» (0+). Гости разучат колядки, хороводы, будут
играть и гадать, посмотрят вертепное представление, а в завершение сделают
небольшой символ предстоящего года «Зайчик-на-пальчик».
8 января в 17:00 во
Дворце культуры им.Солдатова
пройдёт праздничный концерт «Рождество во дворце» (6+).
До 8 января с 12:00 до
19:00 на городской набережной
(рядом с большой детской площадкой) работает резиденция Деда Мороза (0+).
До 8 января 20:00 на
площади перед Театром-Театром
работает новогодняя ярмарка (0+). Посетители смогут приобрести выпечку
по-пермски, чердынские гостинцы, сладости, горячие напитки, домашнюю птицу,
мясные деликатесы и сыры, новогодние товары, сувениры с символикой «Пермь-300».
2, 3 и 4 января с 14:00 до 18:00 всем желающим нальют чай из 555-литрового
самовара.
8 января в 16:00 и
18:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт
марафон классических зарубежных праздничных фильмов (12+). Зрители увидят фильм
Ричарда Куайна «Колокольчик, книга и свеча» (1958, 12+) и фильм Фрэнка Капры
«Эта замечательная жизнь» (1947, 12+).
8 января в 20:00 в костёле
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви камерный оркестр «Орфей» исполнит рождественский
концерт (6+). Солисты – Маргарита Соснер и Павла Шилова.
До 15 марта на площади
перед Театром-Театром проходит фестиваль
зимних видов спорта (0+). Запланированы 24 физкультурных мероприятия,
мастер-классы по конькобежному спорту, хоккею, фигурному катанию на коньках и
керлингу, массовое катание на коньках. Участие могут принять все желающие по предварительной
записи.
До 16 апреля на сайте
ARTE можно увидеть запись
трансляции с Пасхального фестиваля в Экс-ан-Провансе: «Гендель
светский и духовный» (6+). Дирижёр – Лоранс Экильбе.
До 23 августа 2024 года
на сайте ARTE можно увидеть запись
трансляции из Аудиториума Бордо: Рафаэль
Пишон и ансамбль «Пигмалион» рассказывают о жизни Христа через музыку Баха
(6+).
До 21 декабря 2024 года
на сайте ARTE можно увидеть запись
трансляции из Зала Radio France: Рождественский
концерт филармонического оркестра радио Франции и Мари-Николь Лемье (6+).
Ежедневно на сайте
Encore доступна запись трансляции с
Глайндборнского фестиваля (16+). Зрители услышат ораторию Генделя «Саул»
в постановке Барри Коски. В основе либретто – Первая книга Царств Библии.
Ежедневно на YouTube доступна запись трансляции из Люксембургской
филармонии: Рождественские
хоровые сочинения со всего мира в сопровождении Филармонического оркестра
(6+).
Ежедневно на YouTube доступна запись трансляции из монастыря
Фонтевро: Уильям Кристи и барочный ансамбль Les Arts Florissants исполняют Полуночную рождественскую
мессу Шарпантье (12+).
На сайте Medici.TV можно увидеть запись трансляции Новогоднего
концерта Венского филармонического оркестра (6+) под управлением маэстро Франца
Вельзер-Мёста в Золотом зале Musikverein в Вене.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.