Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в новогодние каникулы, со 2 по 8 января Поделиться Твитнуть

2 января в киноцентре «Премьер» стартует новогодняя программа для семейного просмотра (6+). Зрителей ждут «Тедди» (6+), «Чук и Гек. Большое приключение» (6+), «Новая игрушка» (12+) и другие фильмы.

2 января в 15:00 и 19:00 в Пермском театре оперы и балета им.П.И.Чайковского в рамках гастролей Санкт-Петербургского театра танца зрители увидят спектакль-фламенко «Фрида» (6+). На постановку этой истории танцовщицу Наталью Зайкову вдохновили личность и трагическая биография художницы Фриды Кало.

С 2 по 5 января на катке у Театра-Театра пройдёт новогоднее семейное шоу «300 лет Перми» (0+). Выступят звёзды фигурного катания, в том числе олимпийские чемпионы пермячка Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин. В программе – шоу, представления, мастер-класс, автограф-сессии.

С 2 по 6 января в 11:00 (0+, от 3 до 6 лет) и в 13:00 (6+, от 7 до 15 лет) в фойе театра «Сцена-Молот» пройдут мастер-классы по речи и актёрскому мастерству.

С 2 по 7 января в Пермском доме народного творчества «Губерния» проходит большая новогодняя программа (0+, от 3 лет): интерактивное игровое пространство «Деревня Морозовка», новогодние представления и ёлка для самых маленьких.

С 2 по 8 января на площадке нового амфитеатра на набережной будет размещена интерактивная зона «О Перми с любовью» – мультимедиа-инсталляция, включающая интерактивные мероприятия для детей и взрослых, ледовый арт-объект «Сердце Перми», а также галерею из светодиодных экранов «Подари улыбку городу».

2 января в 12:00 и 15:00 в Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля юных зрителей ждёт музыкально-поэтический спектакль «Мультляндия, или Новые приключения Бременских музыкантов» (6+).

С 2 по 8 января с 12:00 до 17:00 в 68 квартале эспланады пройдёт фестиваль «Губернские забавы» (0+).

3 января в 12:00 и 15:00 в Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля состоится «Музыкальное путешествие в Хогвартс» (6+).

3 января в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» TheatreHD покажет оперу Моцарта «Волшебная флейта» (12+). На Зальцбургском фестивале 2018 года режиссёр Лидия Штайер ввела в спектакль роль рассказчика: всемирно известный австрийский актёр Клаус Мария Брандауэр играет дедушку, читающего внукам сказку на ночь – три мальчика, подобно Мари в «Щелкунчике», засыпают и оказываются вовлечёнными в невероятно красивое действие. Опера начинается как романтическая комедия, продолжается как карнавал, а заканчивается как философская притча с аллюзиями к трагедиям XX века. Дирижёр Константинос Каридис руководит исключительного качества моцартовским ансамблем, включая таких корифеев, как Матиас Гёрне и Альбина Шагимуратова.

3 января в 19:00 и 21:00 в Центре городской культуры зрители увидят мультимедийный спектакль «Чудо Чуди» (16+).

3, 4, 5, 6 января в 15:00 и 8 января в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им.П.И.Чайковского пройдёт симфонический концерт «Времена года: из Венеции в Буэнос-Айрес» (6+). В программе – произведения Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. Дирижёр – Владимир Ткаченко.

С 3 по 8 января в Кудымкаре пройдёт «Рождественское турне» (0+) по прыжкам на лыжах с трамплина.

С 3 по 8 января в филиалах Пермского краеведческого музея пройдёт мини-фестиваль «Зимние горки» (0+). В Доме Мешкова состоятся авторские экскурсии, квест «Сокровища Дома Мешкова», а также мастер-класс по текстильной кукле «Рождественский ангел». Музей пермских древностей приглашает на сборные экскурсии. Гости музея отправятся в увлекательное путешествие в прошлое Земли, познакомятся с геологическими эпохами и древнейшими обитателями планеты, а ещё узнают, как участники палеонтологической экспедиции Пермского краеведческого музея вели раскопки трогонтериевого слона. В Детском музейном центре продолжает работать «Новогодняя мастерская». На занятиях каждый сможет создать свой собственный адвент-календарь, движущиеся открытки, а также заняться выжиганием по дереву. Музей-диорама приглашает на мастер-классы по обвинской росписи игрушек, моделированию новогодней диорамы, а также на рождественские гуляния с фольклорным ансамблем «Вечора». Дом-музей «Подпольная типография» проводит семейные чтения и мастер-классы. В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоятся мастер-классы по верховой набойке. Гости музея также познакомятся с основами пимокатного промысла: узнают о способах работы с нетканым материалом, процессе заготовки шерсти для изготовления валяной обуви и шляп. А также смогут поиграть в народные настольные игры – «Пешки», «Камушки», «Бирюльки» и в настольную игру, посвящённую архитектурным памятникам «Хохловки». Дом-музей Василия Каменского в селе Троица приглашает на музыкальный вечер, выставку дореволюционных открыток и детскую программу «Праздничный переполох». Осинский краеведческий музей подготовил мастер-классы по созданию милых фетровых вещиц, показы ретро-мультфильмов в музейном кинозале и семейную программу о традициях празднования Нового года в провинции. Музей «Дом Пастернака» во Всеволодо-Вильве проводит святочную программу: гостей музея ждут новогодние игры и подблюдные гадания, экскурсия на тему «Сказочная атмосфера Рождества в семье Пастернаков».

4 января в 15:00 в кинотеатре «Киномакс» и 8 января в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» TheatreHD приглашает на балет «Щелкунчик и Мышиный Король» (6+). Режиссёр и хореограф – Кристиан Шпук. Кристиан Шпук, создавая свою версию, попытался дистанцироваться от известной версии Петипа и взял за основу оригинальный литературный сюжет, стараясь обратить внимание зрителей на его фантастичность.

4 января в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им.Горького пройдёт лекция «Пермь: 2050» (16+) в рамках проекта «Открытая Пермь». Журналист и писатель Светлана Федотова расскажет о будущем Перми. Также отдел краеведения представит книжную выставку, которая приоткроет свет на планы развития Перми в будущем: издания, посвящённые футуризму и городской культуре Перми, сборники статей, фотоальбомы и путеводители, а также издания Светланы Федотовой, посвящённые Перми.

4 января в 15:00 в Пермской краевой библиотеке им.Горького состоится музыкально-краеведческая программа «Зима на даче» (16+). Лекцию «Золотой век русской дачной культуры» прочитает журналист Елена Веселкова. Лекция посвящена истории дачной культуры России и Пермского края конца XIX – начала XX веков. Музыкальная программа «Зима на даче» в исполнении вокального коллектива «Cantando» Усть-Качкинского сельского поселения по мотивам фестиваля дачной культуры начала XX века. Прозвучат старинные романсы, городские песни, популярные у дачной публики позднеимперской России.

4 января в 19:00 в Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля состоится концерт «В Новый год с арфой и органом» (6+). Исполнители: Анастасия Быкова (орган) и Айдана Карашева (арфа).

4 января в 19:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт арт-релаксация с лепкой из глины (16+). Программа арт-релаксации с интуитивной лепкой из природной глины разработана совместно с психологом и направлена на работу с внутренним состоянием и эмоциями. Цель арт-релаксации – не в получении конкретных форм, её ценность в процессе взаимодействия с материалом и воссоздании в трёхмерной модели образов внутреннего мира. Глина располагает к манипулятивным действиям, снимает страх изобразительной деятельности и несёт расслабляющий эффект.

4 и 5 января в киноцентре «Премьер» любителей арт-показов ждёт специальная программа «Новогодние сказки для взрослых». Зрители увидят два фильма: «Дочь рыбака» (12+) Юлдус Бахтиозиной и «Мешок без дна» (12+) Рустама Хамдамова.

6 января в 13:00 в частной филармонии «Триумф» будет показана музыкальная рождественская сказка по мотивам историй Туве Янссон «Волшебная зима Муми-троллей» (6+).

6 января в 19:00 в Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля пианист-виртуоз Евгений Соколов (Москва) выступит с концертом «Погружение» (6+). В программе – переложения знаменитых классических произведений Эдварда Грига, Людвига Ван Бетховена, Антонио Вивальди и авторские композиции.

6 января в 20:00 в частной филармонии «Триумф» зрители услышат самый известный Евангельский фортепианный цикл Оливье Мессиана «Двенадцать взглядов на младенца Иисуса» (12+). Весь цикл будет исполнен петербургской пианисткой Алисой Духовлиновой – одним из немногих музыкантов в мире, исполняющих весь цикл наизусть.

7 января с 13:00 до 16:00 в ледовом городке пройдёт тематическая концертная программа с выступлениями творческих коллективов Перми и интерактивными площадками.

7 января в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» TheatreHD покажет праздничный концерт Йонаса Кауфмана «Рождество» (6+). Концерт снят в часовне «Тихая ночь» в Оберндорфе, где 24 декабря 1818 года легендарный рождественский гимн «Тихая ночь» Йозефа Мора и Франца Ксавьера Грубера был исполнен впервые. В программе – всемирно известные рождественские гимны, а также традиционные немецкие рождественские песни. Дополняют концерт праздничные съёмки с рождественского рынка в Зальцбурге.

7 января в 19:00 в Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии исполнит программу «Рождество Христово» (6+). Прозвучат рождественские колядки и духовные сочинения русских композиторов – Кастальского, Никольского, Лядова, Извекова, Свиридова, Речкунова.

7 января в 20:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт Christmas songs by Frank Sinatra (6+). Рождественские песни исполнит Tango Jazz Orquesta.

7 января в 23:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт концерт группы Split (16+). Солист – Марат Мударисов.

8 января в 66 квартале эспланады у монумента «Героям фронта и тыла» со стороны улицы Попова стартует Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» (0+).

8 января в музее современного искусства PERMM стартует работа зимних мастерских с волшебной глиной (0+ от 3 лет). Программа, разработанная совместно с психологом, представляет собой погружение в художественные миры и творческие методы художников, но не с точки зрения теории, а с точки зрения проживания искусства и своих эмоций — «Что я чувствую?», «Почему возникают такие эмоции?», «Как мысли и чувства обретают форму в искусстве?»

8 января в 12:00 и 14:30 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут «Святки в Хохловке-2023» (0+). Гости музея узнают о первой неделе Святок и праздновании Рождества Христова, примерят на себя роль ряженных и поиграют в народные игры, поучаствуют в посиделках со сказками и загадками и побывают на вертепном представлении «Царь Ирод».

Пермский краеведческий музей

8 января в 17:00 в Доме Мешкова пройдёт святочная программа «А дай Бог тому, кто в этом дому» (0+). Гости разучат колядки, хороводы, будут играть и гадать, посмотрят вертепное представление, а в завершение сделают небольшой символ предстоящего года «Зайчик-на-пальчик».

8 января в 17:00 во Дворце культуры им.Солдатова пройдёт праздничный концерт «Рождество во дворце» (6+).

До 8 января с 12:00 до 19:00 на городской набережной (рядом с большой детской площадкой) работает резиденция Деда Мороза (0+).

До 8 января 20:00 на площади перед Театром-Театром работает новогодняя ярмарка (0+). Посетители смогут приобрести выпечку по-пермски, чердынские гостинцы, сладости, горячие напитки, домашнюю птицу, мясные деликатесы и сыры, новогодние товары, сувениры с символикой «Пермь-300». 2, 3 и 4 января с 14:00 до 18:00 всем желающим нальют чай из 555-литрового самовара.

8 января в 16:00 и 18:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт марафон классических зарубежных праздничных фильмов (12+). Зрители увидят фильм Ричарда Куайна «Колокольчик, книга и свеча» (1958, 12+) и фильм Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь» (1947, 12+).

8 января в 20:00 в костёле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви камерный оркестр «Орфей» исполнит рождественский концерт (6+). Солисты – Маргарита Соснер и Павла Шилова.

До 15 марта на площади перед Театром-Театром проходит фестиваль зимних видов спорта (0+). Запланированы 24 физкультурных мероприятия, мастер-классы по конькобежному спорту, хоккею, фигурному катанию на коньках и керлингу, массовое катание на коньках. Участие могут принять все желающие по предварительной записи.

До 16 апреля на сайте ARTE можно увидеть запись трансляции с Пасхального фестиваля в Экс-ан-Провансе: «Гендель светский и духовный» (6+). Дирижёр – Лоранс Экильбе.

До 23 августа 2024 года на сайте ARTE можно увидеть запись трансляции из Аудиториума Бордо: Рафаэль Пишон и ансамбль «Пигмалион» рассказывают о жизни Христа через музыку Баха (6+).

До 21 декабря 2024 года на сайте ARTE можно увидеть запись трансляции из Зала Radio France: Рождественский концерт филармонического оркестра радио Франции и Мари-Николь Лемье (6+).

Ежедневно на сайте Encore доступна запись трансляции с Глайндборнского фестиваля (16+). Зрители услышат ораторию Генделя «Саул» в постановке Барри Коски. В основе либретто – Первая книга Царств Библии.

Ежедневно на YouTube доступна запись трансляции из Люксембургской филармонии: Рождественские хоровые сочинения со всего мира в сопровождении Филармонического оркестра (6+).

Ежедневно на YouTube доступна запись трансляции из монастыря Фонтевро: Уильям Кристи и барочный ансамбль Les Arts Florissants исполняют Полуночную рождественскую мессу Шарпантье (12+).

На сайте Medici.TV можно увидеть запись трансляции Новогоднего концерта Венского филармонического оркестра (6+) под управлением маэстро Франца Вельзер-Мёста в Золотом зале Musikverein в Вене.

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