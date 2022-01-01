Максим Артамонов В новогодние праздники в Пермском крае полиция устроила проверки водителей на алкогольное опьянение Полицейские дежурят во всех муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края в новогодние дни начали проверять водителей на состояние опьянения во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.



На сегодняшний день за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения прав от полутора до двух лет, а также штраф 30 тыс. руб.

Краевая Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения и призывает водителей и пешеходов помнить о мерах безопасности на дорогах и строго соблюдать ПДД.

Сообщить о пьяных водителях в полицию можно по телефону 102.

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