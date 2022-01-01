Максим Артамонов
Из Перми в Анталью возобновятся прямые авиарейсы
Первый запланирован на 3 января
В расписании аэропорта Большого Савино вновь появились рейсы на один из самых популярных турецких курортов — Анталью. Планируется, что турецкая авиакомпания Southwind Airlines запустит первый рейс 3 января. Затем перелёты назначены на 13 января и 5 февраля.
Ранее прямые рейсы из Перми в Анталью осуществляли две турецкие авиакомпании Southwind Airlines и Turkish Airlines, однако в декабре прошлого года из расписания пермского аэропорта они исчезли.
В международной программе полётов на зиму предполагалось, что авиакомпании Turkish Airlines и Southwind Airlines продолжат выполнение рейсов из Перми в Анталью.
Также планируется, что с февраля до конца марта перелёты из Перми в Анталью будет осуществлять ещё и российская авиакомпания Azur Air.
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