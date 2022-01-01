Две турецкие авиакомпании сняли рейсы из Перми в Анталью Регулярное сообщение со средиземноморским курортом может возобновиться в январе Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Из расписания аэропорта Пермь исчезли прямые рейсы в Анталью, которые осуществляли турецкие авиакомпании Southwind Airlines и Turkish Airlines. Последний рейс в этом году на курорт может выполнить авиакомпания «Южный ветер». Согласно онлайн-табло Большого Савино, перелёт запланирован на 14 декабря.

Следующий рейс на средиземноморский курорт может состояться только 4 января 2023 года. С этой даты и до 26 марта направление будет обслуживать российский авиаперевозчик Azur Air. Рейсы планируются с частотой два раза в неделю.

Напомним, ранее в международной программе полётов на зиму предполагалось, что авиакомпании Turkish Airlines и Southwind Airlines продолжат выполнение рейсов из Перми в Анталью. А авиакомпания Azur Air должна была начать рейсы на турецкий курорт дважды в неделю с 23 ноября.

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