Максим Артамонов В Пермь вернётся ещё один из попавших в плен участников СВО

Кирилл Бражкин вместе с другими военнослужащими доставлен в Подмосковье и проходит реабилитацию Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

В подмосковный аэропорт Чкаловский доставлены несколько десятков российских военных, которых обменяли после переговоров с украинскими властями 31 декабря. Среди них был 19-летний военнослужащий из Перми Кирилл Бражкин. Всем военнослужащим предстоит лечение и реабилитация.



В Минобороны РФ сообщили, что «в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность».



Освобождение из плена пермяка подтвердила порталу 59.ru его мама. По её словам, Кирилл приедет в Пермь примерно через три недели.

Информацию об освобождении пермяка подтвердил также уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. На своей странице в соцсетях он сообщил, что утром поговорил с мамой Кирилла, которая ранее обращалась к нему.



Кирилла Бражкина призвали на военную службу в конце 2021 года, в сентябре 2022-го он подписал контракт и отправился в зону СВО. В середине ноября он попал в плен.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Пермь также вернулся один из попавших в плен жителей Пермского края Даниил Калугин. Сообщалось, что его ждёт сложная операция и период реабилитации. Какая именно операция, не уточнялось.



В ноябре прошлого года стало известно об освобождении из плена трёх военнослужащих из Пермского края: Эдуарда Тюмина, Даниила Калугина и Алексея Лазарева. Они были в числе 35 российских военных, которые были освобождены.



Власти доставили всех освобождённых на самолётах военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им была оказана медицинская и психологическая помощь.





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