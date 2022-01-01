Максим Артамонов
В Пермь после украинского плена вернулся военнослужащий Даниил Калугин
Сейчас его ждёт сложная операция и период реабилитации
В Пермь вернулся один из попавших в плен жителей Пермского края Даниил Калугин. Об этом сообщается на странице «Подразделение ДПВП им. Я. А. Вагина» во «ВКонтакте».
Молодого человека в пермском аэропорту встретили родственники и учащиеся пермской школы № 136 имени полковника милиции Я.А. Вагина. Несколько лет назад Калугин окончил эту школу. Военнослужащий был командиром взвода, старшиной школы, участником взвода Почётного караула и Знамённой группы.
Сейчас его ждёт сложная операция и период реабилитации.
Напомним, в ноябре стало известно об освобождении из плена трёх военнослужащих из Пермского края: Эдуарда Тюмина, Даниила Калугина и Алексея Лазарева.
Все они были в числе 35 российских военных, которые были освобождены. Власти доставили всех освобождённых на самолётах военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им была оказана медицинская и психологическая помощь.
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