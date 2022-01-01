Максим Артамонов В Пермь после украинского плена вернулся военнослужащий Даниил Калугин Сейчас его ждёт сложная операция и период реабилитации Поделиться Твитнуть

Фото: Подразделение ДПВП им. Я. А. Вагина

В Пермь вернулся один из попавших в плен жителей Пермского края Даниил Калугин. Об этом сообщается на странице «Подразделение ДПВП им. Я. А. Вагина» во «ВКонтакте».

Молодого человека в пермском аэропорту встретили родственники и учащиеся пермской школы № 136 имени полковника милиции Я.А. Вагина. Несколько лет назад Калугин окончил эту школу. Военнослужащий был командиром взвода, старшиной школы, участником взвода Почётного караула и Знамённой группы.

Сейчас его ждёт сложная операция и период реабилитации.

Напомним, в ноябре стало известно об освобождении из плена трёх военнослужащих из Пермского края: Эдуарда Тюмина, Даниила Калугина и Алексея Лазарева.



Все они были в числе 35 российских военных, которые были освобождены. Власти доставили всех освобождённых на самолётах военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им была оказана медицинская и психологическая помощь.



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