Елена Синица Краевое МЧС предупредило о гололёде и изморози в Пермском крае 1 января Сообщается о неблагоприятных погодных явлениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах возможны гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое МЧС.

Как пояснили в ведомстве, 1 января температура воздуха ночью составит -23…-18°, при прояснениях до -28°.





Ранее сообщалось, что в субботу, 31 декабря, жителей Перми ждёт облачная погода, местами ожидается слабый снег.





Температура воздуха ночью в регионе составит −15…−20°, днём −10…−15° (по востоку ночью −20…−25°, днём −15…−20°). Ветер будет восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

В субботу в краевой столице будет облачно с прояснениями, ночью слабый снег, днём без осадков.

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