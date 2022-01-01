Елена Синица Синоптики рассказали, какая погода ждёт пермяков в новогоднюю ночь Ночью температура воздуха может опуститься до −25° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 31 декабря, жителей Перми ждёт облачная погода, местами ожидается слабый снег. Об этом сообщают авторы научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Температура воздуха ночью в регионе составит −15…−20°, днём −10…−15° (по востоку ночью −20…−25°, днём −15…−20°). Ветер будет восточный, юго-восточный 3-8 м/с.





В субботу в краевой столице будет облачно с прояснениями, ночью слабый снег, днём без осадков. Температура воздуха ночью −17…−19°, днём −13…−15°. Ветер ожидается восточный, ночью −15…−20°, днём −10…−15° (по востоку ночью −20…−25°, днём −15…−20°, в юго-западных районах ночью −10…−15°, днём −5…−10°). Ветер юго-восточный 4-9 м/с.





В воскресенье ночью в Перми температура воздуха ночью будет −16…−18°, днём −10…−12°. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, восточный 3-8 м/с.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.