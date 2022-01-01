Елена Синица Пермяки рассказали, в какие новогодние приметы верят Самая популярная — загадывание желания под бой курантов Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

По данным опроса, 4 из 10 пермяков верят в новогодние приметы. Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

Так, 13% жителей города загадывают желание под бой курантов, 8% — выпивают бокал шампанского. Кроме этого, 3% горожан рассказали, что верят в то, что если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется.





Один из ста жителей также считает, что Новый год надо обязательно встречать в новой одежде. Также пермяки поделились своими традициями. Например, 5% респондентов заявили, что их главной традицией является просмотр поздравления президента по телевизору. Еще для 3% необходимым ритуалом является готовка традиционных новогодних угощений.





Кроме этого, некоторые из опрошенных сказали, что обязательно устраивают в новогоднюю ночь гадания, поздравляют родителей, смотрят кино, ходят в баню.





Ранее сообщалось, что по данным Авито Услуг, в декабре 2022 года спрос на бани у жителей Перми увеличился на 18%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В целом по стране показатель возрос на 61%.





При этом в среднем аренда бани в городе обойдётся в 900 руб./час, но конечная стоимость будет зависеть от количества человек, времени аренды, дня недели и дополнительных опций.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.