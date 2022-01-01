Елена Синица В декабре спрос на бани у пермяков возрос на 18% Средняя стоимость аренды составит 900 рублей Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

По данным Авито Услуг, в декабре 2022 года спрос на бани у жителей Перми увеличился на 18%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В целом по стране показатель возрос на 61%.

При этом в среднем аренда бани в городе обойдётся в 900 руб./час, но конечная стоимость будет зависеть от количества человек, времени аренды, дня недели и дополнительных опций.





Также в декабре на 46% увеличилось количество объявлений от спа-салонов и профильных специалистов с предложением оздоровительных процедур. По всей стране спрос на такие услуги вырос на 62% по сравнению с прошлым годом, а в Перми — на 8%.

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