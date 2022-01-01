Елена Синица Праздничное настроение есть только у четверти пермяков При этом 13% имитируют радость Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Праздничное новогоднее настроение есть только у 25% жителей Перми. Об этом сообщает портал SuperJob.

При этом 13% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. В то же время, каждый второй — без настроения и не пытается это скрыть.





Причём среди тех, кто отказывается прятать свои чувства, больше мужчин, чем женщин. За год соотношение горожан, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось.





Ранее сообщалось , что порядка 19% пермяков решили, что проведут новогодние праздники за просмотром советских фильмов. В их числе «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперёд!», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика».

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