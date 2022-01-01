Елена Синица Пермяки определились с фильмами на новогодние праздники Советские фильмы решили посмотреть 19% опрошенных Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Порядка 19% пермяков решили, что проведут новогодние праздники за просмотром советских фильмов. В их числе «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперёд!», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика». Такие данные приводит портал по поиску работы SuperJob.

Ещё 17% решили, что самое время посмотреть современные зарубежные фильмы. Например, пермяки планируют посмотреть недавно вышедшие фильм «Аватар» и сериал «Уэнсдей». Также остаются в ТОПе серии фильмов «Гарри Поттер» и «Властелин колец».





Примерно 15% жителей города решили посмотреть современные российские фильмы. В частности, опрошенные назвали такие фильмы, как «Ёлки», «Художник», «Вампиры средней полосы», «Жуки», «Метод», «Кухня».





Около 9% решили «пройтись» по зарубежной классике: «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Трудный ребёнок», «Друзья».

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