Елена Синица В Перми в новогодние праздники будут усилены меры безопасности В городе пройдёт порядка 200 мероприятий Поделиться Твитнуть

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В новогодние праздники на территории Перми пройдёт порядка 200 мероприятий. На это время в городе будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на горадминистрацию.

Так, в новогоднюю ночь безопасность горожан будут обеспечивать 100 сотрудников частных охранных предприятий. Они будут дежурить с 22:00 до 04:00. Также предусмотрены дежурства бригады скорой медицинской помощи и Пермской городской службы спасения.





Ранее сообщалось , что сегодня, 31 декабря, общественный транспорт в Перми будет ходить до 23:00. В новогоднюю ночь, 1 января, — с 00:30 до 04:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.





Отметим, что в новогоднюю дочь предусмотрена работа автобусных маршрутов №10, 14, 20, 32, 50, 53, 68 и 77, а также трамвайных маршрутов №4, 7 и 12. Уточняется, что трамваи в депо «Балатово» от конечных остановок отправятся с 03:30 до 03:50.

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