Елена Синица Жителям Перми напомнили о графике работы общественного транспорта в праздники В новогоднюю ночь транспорт будет ходить до 04:00 Поделиться Твитнуть

Сегодня, 31 декабря, общественный транспорт в Перми будет ходить до 23:00. В новогоднюю ночь, 1 января, — с 00:30 до 04:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, что в новогоднюю дочь предусмотрена работа автобусных маршрутов №10, 14, 20, 32, 50, 53, 68 и 77, а также трамвайных маршрутов №4, 7 и 12. Уточняется, что трамваи в депо «Балатово» от конечных остановок отправятся с 03:30 до 03:50.

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Расписание движения можно уточнить на сайте «Пермский транспорт», выбрав расписание на 31 декабря.





Также сообщается, что автобус №20 проследует по улицам Ветлужской и Докучаева, а не по Якутской. В списке маршрутов он будет отмечен звёздочкой. Затем, 1 января, общественный транспорт будет ходить по сокращенному графику, а с 2 по 8 января — по расписанию выходного дня.

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