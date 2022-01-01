Пожарные Краснокамска 30 декабря защитили от огня жилой дом в деревне Осляна Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Около 6 часов утра 30 декабря в дежурную часть регионального управления МЧС поступило сообщение о пожаре в СНТ «Дружба» в деревне Осляна Краснокамского городского округа Пермского края.

К месту возникновения пожара тут же сотрудники пожарных частей Краснокамска, Перми и пос.Мысы.

По прибытии к месту пожара первых подразделений было установлено, что горит металлическое строение. Благодаря слаженным действиям личного состава пожарной охраны от огня удалось спасти жилой дом, который находился в 4 метрах от места пожара.

Площадь пожара составила 12 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются.

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