Елена Синица В Перми произошло смертельное ДТП Оно случилось в микрорайоне Чапаевский Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В микрорайоне Чапаевский случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ВЕТТА, ссылаясь на очевидцев.

ДТП случилось на улице Лянгасова. Водитель автомобиля CHERY уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с ВАЗ-2115.





От полученных травм погибла девушка, которая находилась за рулем отечественного автомобиля.

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