Максим Артамонов В Перми дорожные полицейские вытащили двух человек из горящего дома Они обнаружили пожар, когда патрулировали улицы Поделиться Твитнуть

Фото: МВД России

В Перми госавтоинспекторы Александр Ведерников и Станислав Пупышев спасли двух жителей из горящего дома, когда патрулировали территорию. Инцидент произошёл в микрорайоне Южный на улице Балхашская. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

При патрулировании улиц полицейские увидели, что горит крыша частного дома. Они сообщили в пожаре в дежурную часть и побежали к дому где их встретила женщина. Она рассказала, что внутри находятся два человека.

Госавтоинспекторы вбежали в помещение и помогли женщине выйти на улицу. Затем они вернулись, нашли мужчину, который лежал на полу, и также вывели его из дома.

Пострадавших отвели в патрульный автомобиль до приезда скорой помощи.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, люди были спасены «благодаря четким и грамотным действиям полицейских в экстремальной ситуации».

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