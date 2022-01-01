Максим Артамонов В Кунгуре директора муниципального предприятия осудили за присвоение денег Он похитил более 110 тыс. рублей и получил два года условно Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Кунгуре суд вынесен приговор 56-летнему директору муниципального унитарного предприятия. Его признали виновным в семи преступлениях по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) и осудили на два года условно. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Как установил суд, мужчина занимал должность директора муниципального унитарного предприятия в сфере ЖКХ и использовал своё служебное положение для личного обогащения. С июня 2019 года по июнь 2021 года он похитил деньги через необоснованное начисление и выплаты премий на свое имя.

Общая сумма ущерба предприятию составила более 110 тыс. руб.

По совокупности преступлений мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, он обязан возместить ущерб от преступления в полном объёме. Приговор вступил в законную силу.

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