В Перми объявлен конкурс на капремонт Дома Советов Заявки принимаются до 16 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На портале госзакупок объявлен конкурс на проведение капитального ремонта Дома Советов в Перми. Объект культурного наследия располагается по адресу ул. Ленина, 51.

Подрядную организацию определят по итогам конкурса, приём заявок на участие открыт до 16 января. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,1 млн рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтируют одно помещение и балкон. Работы начнутся в феврале и завершатся к середине мая 2023 года, уточняет RosTender.info.

Здание Дома Советов было возведено в 1973 году, его строили по проекту инженера Л. А. Ключниковой и архитектора А. И. Пилихина. Изначально фасад был отделан штукатуркой темно-серого цвета, но в первой половине 1980-х годов она была заменена на белый мрамор, и здание получило название «Белый дом».









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.