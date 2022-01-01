Максим Артамонов Со 2 по 8 января экспрессы из Перми в Губаху будут ходить ежедневно До горнолыжного курорта будут запущены два утренних рейса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Пермская пригородная компания, со 2 по 8 января из Перми в Губаху будет ходить «Горнолыжный экспресс». Он будет отправляться со станции Пермь II в 06:59 и прибывать в Губаху в 10:04. Обратное отправление в 17:45. Цена единого билета (электричка и автобус) составит 422 руб.

Кроме того, со 2 по 8 января ежедневно из Перми в Чусовой будет ходить «Такман экспресс». Со станции Пермь II он будет отправляться в 08:40. Прибытие на Такман — в 11:40. Обратно отправление с курорта в 16:50. Цена билета от 312 руб. (электричка и автобус).

Для пассажиров при проезде на «Такман-экспрессе» предусмотрены бонусы (при предъявлении билета электропоезда на кассе курорта):

— тариф на 1 день (суббота или воскресенье) — снаряжение (500 руб./5ч), подъёмник (700 руб./5ч);

— тариф 2 дня (суббота и воскресенье) — снаряжение — 1450 руб, подъемник — 1900 руб.;

— проживание (скидка 15%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.