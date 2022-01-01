Рузанна Баталина корреспондент Афиша новогоднего уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 30 декабря по 1 января Поделиться Твитнуть

30 декабря в 19:00 в Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля пройдёт премьера музыкальной программы квартета «Каравай» «Ирония любви, или С Новым годом!» (6+). Вместе с «Караваем» выступят солисты Пермской краевой филармонии, лауреаты международных конкурсов Маргарита Соснер (сопрано), Эдуард Морозов (бас), Гульназ Гарипова (рояль, вокал) и барабанщик Павел Пешин. Автор сценария и режиссёр – Ксения Жаркова. В программе – песни из новогодних фильмов и не только: так, среди прочего есть шанс услышать в исполнении «Каравая» легендарную «Шизгару».

30 и 31 декабря на площади перед Театром-Театром продолжает работу новогодняя ярмарка (0+). Посетители смогут приобрести выпечку по-пермски, чердынские гостинцы, сладости, горячие напитки, домашнюю птицу, мясные деликатесы и сыры, новогодние товары, сувениры с символикой «Пермь-300». С 14:00 до 18:00 всем желающим будут наливать чай из 555-литрового самовара.

Администрация Перми

30 и 31 декабря в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт большая новогодняя программа (0+, от 3 лет): интерактивное игровое пространство «Деревня Морозовка», новогодние представления и ёлка для самых маленьких (0+).

30 декабря в 12:00 и 19:00 и 31 декабря в 12:00 и 18:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского пройдут показы балета-феерии «Щелкунчик» (6+). 31 декабря в 14:00 трансляция «Щелкунчика» будет доступна на канале «Дом.ру Гид» (40-я кнопка) телеком-оператора «Дом.ру» и на Movix.

Пермский академический театр оперы и балета

30 и 31 декабря с 12:00 до 19:00 на городской набережной (рядом с большой детской площадкой) работает резиденция Деда Мороза (0+). Во время личной встречи маленькие гости резиденции получат возможность прочесть Деду Морозу и Снегурочке стихи или исполнить песни, загадать свои желания и сделать совместную фотографию.

Администрация Перми

30 декабря в 20:00 и 31 декабря в 19:00 в театре «Сцена-Молот» состоится спектакль-концерт Альберта Макарова «Вертинский» (16+). Аккомпанирует Александр Колесников.

31 декабря в 12:00 в кинотеатре «Киномакс» и в 14:00, 15:00, 16:20 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» TheatreHD приглашает на балет «Щелкунчик и Мышиный Король» (6+). Режиссёр и хореограф – Кристиан Шпук. Кристиан Шпук, создавая свою версию, попытался дистанцироваться от известной версии Петипа и взял за основу оригинальный литературный сюжет, стараясь обратить внимание зрителей на его фантастичность.

31 декабря в 14:00 в Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля пройдёт концерт «Новогоднее настроение» (6+). Исполнители – Гульназ Гарипова (фортепиано), Эдуард Морозов (бас) и Лев Бакиров (фортепиано).

31 декабря в 14:00 и 18:00 в Театре-Театре зрителей ждёт мюзикл «Винил» (12+).

31 декабря в 18:00 в Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля «Хорус-квартет» представит новогоднюю концертную программу (6+). В концерте принимают участие ученики хореографической студии «Вдохновение» гимназии им. Сергея Дягилева.

31 декабря ледовый городок на эспланаде будет работать до 22:00, потом его закроют на час, чтобы подготовиться к новогодней ночи. В 23:00 ледовый городок откроют вновь, но горки в новогоднюю ночь работать не будут. На светодиодном экране будет транслироваться поздравление президента страны и первых лиц Перми и Пермского края. В перерывах пройдёт тематическая дискотека.

Константин Долгановский

1 января в 15:15 на сайте австрийского телеканала Ö1, а также на сайте Medici.TV пройдёт прямая трансляция Новогоднего концерта Венского филармонического оркестра (6+) под управлением маэстро Франца Вельзер-Мёста в Золотом зале Musikverein в Вене.

1 января в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского в рамках гастролей Санкт-Петербургского театра танца зрители увидят спектакль-фламенко «Фрида» (6+). На постановку этой истории танцовщицу Наталью Зайкову вдохновили личность и трагическая биография художницы Фриды Кало.

Пермский академический театр оперы и балета

До 29 января в Пермской Арт-резиденции проходит выставка детских рисунков «Эстафета» (0+), посвящённая зимним видам спорта.

До 15 марта на площади перед Театром-Театром проходит фестиваль зимних видов спорта (0+). Запланированы 24 физкультурных мероприятия, мастер-классы по конькобежному спорту, хоккею, фигурному катанию на коньках и кёрлингу, массовое катание на коньках. Участие могут принять все желающие по предварительной записи. 30 декабря каток будет открыт с 10:00 до 22:00, в 14:00 пройдёт мастер-класс по хоккею.

До 16 апреля на сайте ARTE можно увидеть запись Пасхального фестиваля в Экс-ан-Провансе: «Гендель светский и духовный» (6+). Дирижёр – Лоранс Экильбе.

До 23 августа 2024 года на сайте ARTE можно увидеть запись трансляции из Аудиториума Бордо: Рафаэль Пишон и ансамбль «Пигмалион» рассказывают о жизни Христа через музыку Баха (6+).

До 21 декабря 2024 года на сайте ARTE можно увидеть запись трансляции из Зала Radio France: Рождественский концерт филармонического оркестра радио Франции и Мари-Николь Лемье (6+).

Ежедневно на сайте Encore доступна запись трансляции с Глайндборнского фестиваля (16+). Зрители услышат ораторию Генделя «Саул» в постановке Барри Коски. В основе либретто – Первая книга Царств Библии.

Ежедневно на YouTube доступна запись трансляции из Люксембургской филармонии: Рождественские хоровые сочинения со всего мира в сопровождении Филармонического оркестра (6+).

Ежедневно на YouTube доступна запись трансляции из монастыря Фонтевро: Уильям Кристи и барочный ансамбль Les Arts Florissants исполняют Полуночную рождественскую мессу Шарпантье (12+).

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