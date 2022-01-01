Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша новогоднего уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 30 декабря по 1 января
30 декабря в 19:00 в Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля пройдёт премьера музыкальной программы квартета «Каравай» «Ирония любви, или С Новым годом!» (6+). Вместе с «Караваем» выступят солисты Пермской краевой филармонии, лауреаты международных конкурсов Маргарита Соснер (сопрано), Эдуард Морозов (бас), Гульназ Гарипова (рояль, вокал) и барабанщик Павел Пешин. Автор сценария и режиссёр – Ксения Жаркова. В программе – песни из новогодних фильмов и не только: так, среди прочего есть шанс услышать в исполнении «Каравая» легендарную «Шизгару».
30 и 31 декабря на
площади перед Театром-Театром
продолжает работу новогодняя ярмарка (0+). Посетители смогут приобрести выпечку
по-пермски, чердынские гостинцы, сладости, горячие напитки, домашнюю птицу,
мясные деликатесы и сыры, новогодние товары, сувениры с символикой «Пермь-300».
С 14:00 до 18:00 всем желающим будут наливать чай из 555-литрового самовара.
30 и 31
декабря в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт большая новогодняя программа (0+, от 3 лет): интерактивное игровое
пространство «Деревня Морозовка», новогодние представления и ёлка для самых
маленьких (0+).
30 декабря в 12:00 и
19:00 и 31 декабря в 12:00 и 18:00 в Пермском театре оперы и балета
им. Чайковского пройдут показы
балета-феерии «Щелкунчик» (6+). 31
декабря в 14:00 трансляция «Щелкунчика» будет доступна на канале «Дом.ру
Гид» (40-я кнопка) телеком-оператора «Дом.ру» и на Movix.
30 и 31 декабря с 12:00
до 19:00 на городской набережной
(рядом с большой детской площадкой) работает резиденция Деда Мороза (0+). Во
время личной встречи маленькие гости резиденции получат возможность прочесть
Деду Морозу и Снегурочке стихи или исполнить песни, загадать свои желания и
сделать совместную фотографию.
30 декабря в 20:00 и 31
декабря в 19:00 в театре «Сцена-Молот» состоится спектакль-концерт Альберта Макарова «Вертинский» (16+).
Аккомпанирует Александр Колесников.
31 декабря в 12:00 в
кинотеатре «Киномакс» и в 14:00, 15:00, 16:20 в кинотеатре «Синема Парк
Кристалл» TheatreHD приглашает
на балет «Щелкунчик и Мышиный Король» (6+). Режиссёр и хореограф – Кристиан Шпук. Кристиан Шпук, создавая свою
версию, попытался дистанцироваться от известной версии Петипа и взял за основу
оригинальный литературный сюжет, стараясь обратить внимание зрителей на его
фантастичность.
31 декабря в 14:00 в
Органном концертном зале в рамках IX Международного рождественского фестиваля пройдёт концерт «Новогоднее
настроение» (6+). Исполнители – Гульназ Гарипова (фортепиано), Эдуард
Морозов (бас) и Лев Бакиров (фортепиано).
31 декабря в 14:00 и
18:00 в Театре-Театре зрителей ждёт
мюзикл «Винил» (12+).
31 декабря в 18:00 в
Органном концертном зале в рамках
IX Международного рождественского фестиваля «Хорус-квартет» представит
новогоднюю концертную программу (6+). В концерте принимают участие ученики хореографической студии «Вдохновение»
гимназии им. Сергея Дягилева.
31 декабря ледовый городок на эспланаде будет работать до 22:00,
потом его закроют на час, чтобы подготовиться к новогодней ночи. В 23:00
ледовый городок откроют вновь, но горки в новогоднюю ночь работать не будут. На
светодиодном экране будет транслироваться поздравление президента страны и
первых лиц Перми и Пермского края. В перерывах пройдёт тематическая дискотека.
1 января в 15:15 на
сайте австрийского телеканала Ö1, а также на
сайте Medici.TV пройдёт прямая трансляция Новогоднего
концерта Венского филармонического оркестра (6+) под управлением маэстро Франца
Вельзер-Мёста в Золотом зале Musikverein в Вене.
1 января в 19:00 в Пермском
театре оперы и балета им. Чайковского в рамках гастролей Санкт-Петербургского театра танца зрители увидят
спектакль-фламенко «Фрида» (6+). На постановку этой истории танцовщицу Наталью
Зайкову вдохновили личность и трагическая биография художницы Фриды Кало.
До 29 января в Пермской
Арт-резиденции проходит выставка
детских рисунков «Эстафета» (0+), посвящённая зимним видам спорта.
До 15 марта на площади
перед Театром-Театром проходит
фестиваль зимних видов спорта (0+). Запланированы 24 физкультурных мероприятия,
мастер-классы по конькобежному спорту, хоккею, фигурному катанию на коньках и
кёрлингу, массовое катание на коньках. Участие могут принять все желающие по предварительной
записи. 30 декабря каток будет открыт с 10:00 до 22:00, в 14:00 пройдёт
мастер-класс по хоккею.
До 16 апреля на сайте
ARTE можно увидеть запись Пасхального фестиваля в Экс-ан-Провансе: «Гендель
светский и духовный» (6+). Дирижёр – Лоранс Экильбе.
До 23 августа 2024 года
на сайте ARTE можно увидеть запись
трансляции из Аудиториума Бордо: Рафаэль
Пишон и ансамбль «Пигмалион» рассказывают о жизни Христа через музыку Баха
(6+).
До 21 декабря 2024 года
на сайте ARTE можно увидеть запись
трансляции из Зала Radio France: Рождественский
концерт филармонического оркестра радио Франции и Мари-Николь Лемье (6+).
Ежедневно на сайте
Encore доступна запись трансляции с
Глайндборнского фестиваля (16+). Зрители услышат ораторию Генделя «Саул»
в постановке Барри Коски. В основе либретто – Первая книга Царств Библии.
Ежедневно на YouTube доступна запись трансляции из Люксембургской
филармонии: Рождественские
хоровые сочинения со всего мира в сопровождении Филармонического оркестра
(6+).
Ежедневно на YouTube доступна запись трансляции из монастыря
Фонтевро: Уильям Кристи и барочный ансамбль Les Arts Florissants исполняют Полуночную рождественскую
мессу Шарпантье (12+).
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