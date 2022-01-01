Фоторепортаж: главный ледовый городок Перми за несколько часов до открытия Жителей и гостей краевого центра ждут здесь вечером 30 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ледовый городок на пермской эспланаде станет одним из самых масштабных и красивых в России. На его строительство ушло более 100 кубометров льда. Для художественного украшения задействовано свыше 2,5 тыс. м декоративной подсветки. Общая площадь городка превышает 6 тыс. кв. м.

Для жителей и гостей Перми городок на эспланаде откроется 30 декабря в 17:00.

График работы ледового городка: выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00, в будни — с 12:00 до 22:00.

В мэрии напоминают, что в новогоднюю ночь специальных мероприятий в городке не запланировано, но он будет открыт для посетителей с 23:30 до 03:00. В это время будет играть лёгкая музыка, а на экранах транслироваться новогодние поздравления.

Ледовые горки в новогоднюю ночь тоже будут закрыты. Как пояснили чиновники: «в целях безопасности посетителей».

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