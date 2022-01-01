В Прикамье в этом году в онлайн-кинотеатре чаще всего смотрели зарубежные фильмы Среди самых популярных — боевик «Гнев человеческий» и триллер Поделиться Твитнуть

фото: Кинопоиск

Онлайн-кинотеатр KION представил топ самых популярных фильмов за 2022 год среди пермяков. В отличие от жителей большинства регионов страны, где чаще всего смотрели отечественные ленты, в Прикамье предпочитали зарубежные фильмы.

В список самых любимых фильмов 2022 года вошли следующие ленты:

• боевик «Гнев человеческий» (18+) с Джейсоном Стэйтемом в главной роли;

• напряженный триллер о похищении с Джерардом Батлером «Пропавшая» (16+);

• фильм о супергерое «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+);

• роуд-муви «Купе номер 6» (16+), получивший Гран-при в Каннах;

• драма о выживании в тайге «Одна» (12+).

Среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION жители Перми по предпочтениям отдали авантюрной комедии с пермячкой Аленой Михайловой и Петром Скворцовым «Секреты семейной жизни» (18+). Второе место кинопросмотра в регионе занимает детективный сериал «Обоюдное согласие» (18+) со Светланой Ивановой и Аллой Михеевой в главных ролях. Третье место жители региона отдали детективному триллеру с Линдой Лапиньш «Коса» (18+).

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