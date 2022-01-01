Елена Синица Муниципалитеты Прикамья смогут претендовать на субсидии для внесения изменений в градостроительные документы Край будет покрывать 75% трат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Муниципалитеты смогут получить субсидии на приведение в соответствие градостроительных документов. Об этом сообщает минимущества Пермского края.

Как рассказали в ведомстве, постановление уже утверждено на заседании краевого правительства.





Субсидию можно будет получить на внесение изменений в генплан, правила землепользования и застройки. Софинансирование будет осуществляться в соотношении — 75% бюджет края, 25% бюджет города. Средства будут выделяться в рамках программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды».

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