В МЧС предупредили об опасных погодных условиях в Прикамье 30 декабря Опять обещают гололёд и изморозь Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пятницу, 30 декабря, в Пермском крае ожидаются опасные метеорологические явления: сильное наслоение изморози на проводах и ветвях деревьев, гололёд. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В связи с этим возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, дорожно-транспортные происшествия на скользких дорогах, сход снега и льда с крыш.

Спасатели рекомендуют не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, стараться не парковать транспорт рядом с ними, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров.

Пешеходам стоит обращать внимание на скопление снега и льда на крышах домов и стараться не приближаться к опасным участкам, где возможен сход снега и наледи.

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