Пермякам сообщили «дежурные» телефоны по вопросам ЖКХ, которые будут работать в дни каникул Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 31 декабря по 8 января в ресурсоснабжающих организациях Перми будут работать дежурные телефоны. По этим номерам можно сообщить о коммунальной аварии, задать вопросы по содержанию придомовых территорий, а также узнать о работе сетевых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В АО «Пермский региональный оператор ТКО» (вывоз мусора) с 08:00 до 17:00 ежедневно будет работать многоканальный дежурный телефон: 236-90-55.

В ПАО «Т Плюс» (отопление) ждут звонков по номеру 259-39-98.

В «Пермэнерго» (электроснабжение) можно позвонить: 243-47-09, 243-43-52.

В «Новогор-Прикамье» (водоснабжение) — 210-06-80, 210-07-00.

В «Газпром межрегионгаз Пермь» (газоснабжение) — 04 (104 с мобильного), 220-62-44, 220-62-14.

Единая диспетчерская служба — 112, 246-04-00.





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