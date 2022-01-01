Елена Синица На Коммунальном мосту покажут световое шоу Его можно будет наблюдать 4 дня Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 30 декабря по 3 января пермяки смогут наблюдать световое шоу на Коммунальном мосту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, 30 декабря его можно посмотреть с 17:00 до 22:00. Затем с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января, 2 и 3 января с 17:00 до 23:00.





Сейчас подсветка моста работает в тестовом режиме. Всё оборудование соответствует техническим требованиям для эксплуатации в условиях повышенной влажности, морозов, ветровых нагрузок.





Всего имеется три режима: повседневный, праздничный, световое шоу. Оборудование запрограммировано таким образом, чтобы можно было использовать любую цветовую палитру и светодинамические эффекты — смену цветов, мерцание, перетекание.

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