Елена Синица В новогодние праздники в Прикамье похолодает до -38 градусов Заметное похолодание в регионе наступит после 4 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В предстоящие новогодние праздники в Пермском крае ожидается арктическое вторжение. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермский гидрометцентр.

Так, в новогоднюю ночь температура воздуха составит около -21…-16 градусов. При этом на крайнем юге она опустится до -14…-10 градусов, в горно-восточном районе -26…-23. В краевой столице ожидается около -18…-16 градусов.





Затем, 2 и 3 января, в регионе будет ветрено и тепло. С 4 января начнёт поступать холодный арктический воздух, будет холодать. Уже с 6 по 8 января в ночное время температура воздуха ожидается на уровне -33…-28 градусов, в горах и низинах до -38 градусов.





На данный момент, по прогнозам синоптиков, похолодание ниже -40 градусов в регионе не ожидается.

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