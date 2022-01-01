Елена Синица Вблизи Краснокамска построят логистический комплекс с придорожным сервисом Реализовать проект хотят к 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Инвест Строй» хочет построить мультиформатный логистический комплекс с придорожным сервисом. Об этом сообщила генеральный директор компании Татьяна Михалева на заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Для реализации проекта компании потребуется земельный участок площадью 86 га. При этом выбранные участки относятся к сельскохозяйственным землям, поэтому их необходимо перевести в категорию промышленных. Здесь появятся автомастерские, гостиница на 20 номеров, общепит.





Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд руб., реализовать его планируют к 2025 году.





Гендиректор компании попросила дать проекту статус приоритетного. Совет единогласно поддержал решение.





По словам Михалевой, это первый этап масштабного инвестпроекта компании по созданию логистических объектов общей площадью более 200 тыс. кв. м. В частности, подразумевается строительство мультитемпературных объектов класса «А», объектов класса «Б», открытых перегрузочных площадок, холодных кросс-доков, просторных парковок и объектов придорожной инфраструктуры.

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