Елена Синица В Пермском районе предпринимателя осудят за незаконную добычу торфа на 18 миллионов рублей Добыча торфа шла на месторождении «Ферма-361» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском районе директор общества с ограниченной ответственностью организовал незаконную добычу торфа. В течение трёх лет ему удалось заработать 18,1 млн руб. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Поясняется, что мужчина возглавлял коммерческую организацию, занимающуюся реализацией сельхозпродукции. Он имел опыт в сфере разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых. Тогда он организовал предпринимательскую деятельность, привлек рабочих, которые не знали о преступном плане.





В результате без разрешительных документов велась добыча торфа на месторождении «Ферма-361» возле п. Горный Пермского района. Затем ископаемое реализовывалось через юрлиц и ИП.





По этому факту возбуждено уголовное дело, его передадут в суд.

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