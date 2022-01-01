Елена Синица
За 2022 год в Прикамье попытались ввезти свыше 7 тысяч единиц контрафактной продукции
Пермская таможня подводит итоги года
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Пермская таможня подвела итоги 2022 года. За уходящий год ведомство провело 32 мероприятия направленных на выявление немаркированной, санкционной и контрафактной продукции на внутреннем потребительском рынке. Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Так, за этот период было выявлено чуть более 26 тыс. единиц немаркированной продукции; 5 448,7 кг санкционных товаров, 7 809 единиц контрафактной продукции с нанесенными товарными знаками.
Маркировка товара позволяет исключить попадание контрафакта на внутренний рынок, приобрести качественную продукцию и избежать подделок, отметил начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Пермской таможни Николай Морозов.
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