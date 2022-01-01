Елена Синица В Пермском крае загорелся магазин на площади 150 квадратных метров Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В среду, 28 декабря, в поселке Куеда произошел пожар в магазине. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Пожар произошел внутри здания и кровли магазина на площади 150 кв.м. К месту происшествия выезжали 37 человек личного состава и семь единиц техники. Ликвидировать пожар удалось к 18:52, уточнили в ведомстве.





По предварительной информации пострадавших нет. В случае пожара необходимо звонить по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01». Вам понадобится назвать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

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