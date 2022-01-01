Советником директора филиала «Девелопмент-Юг» назначен бывший депутат Пермской думы Денис Ушаков будет налаживать диалог с крупными промышленными предприятиями Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Бывший депутат Пермской городской думы Денис Ушаков стал советником директора пермского филиала «Девелопмент-Юг». В его функции войдёт «налаживание диалога» с крупными промышленными предприятиями региона, включая ВПК, и привлечение их работников в льготные программы ипотечного кредитования.

В интервью «Коммерсанту-Прикамье» Ушаков отметил: «В настоящий момент очень важной задачей промышленных предприятий является привлечение новых специалистов. <...> Решение жилищного вопроса является серьезным стимулом для работников». B пермский филиал «Девелопмент-Юг» как раз может предложить пакет жилищных проектов в сфере ипотеки.

В настоящее время СК «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением микрорайона Ива-1 в Перми и приступила к строительству ЖК «Мы» в Кондратово.

Денис Ушаков был депутатом Пермской думы в 2004—2014 годах и в 2020-2021 годах. В 2014—2017-ом возглавлял городское управление капитального строительства, в 2017—2020 годах руководил думским управлением экспертизы и аналитики. В 2021 году участвовал в выборах в гордуму по округу №20, но проиграл.





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