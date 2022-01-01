Елена Синица В Перми снесли 17 НТО по продаже пиротехники До 31 декабря планируют демонтировать еще 18 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

За период с 19 по 28 декабря в Перми снесли 17 незаконных павильонов по продаже пиротехнических изделий. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как рассказали в ведомстве, в планах до 31 декабря демонтировать еще 18 таких объектов. Кроме этого, продолжают проводиться профилактические рейды. С индивидуальными предпринимателями проводят работу по соблюдению правил продажи. В рамках проверок были выявлены нарушения в павильонах на улицах 1-й Красноармейской, 6 у ТЦ «Радуга», Героев Хасана,105 и других.





В администрации также напомнили, что покупать пиротехнику можно только в специализированных отделах. При покупке стоит проверить наличие сертификата соответствия и срок годности товара.

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