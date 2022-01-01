Елена Синица В Прикамье водителя иномарки осудят за смертельное ДТП Оно произошло на автодороге «Пермь — Екатеринбург» Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Пермском крае будут судить водителя за ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на прокуратуру.

Происшествие случилось в октябре 2022 года на автодороге «Пермь — Екатеринбург». Водитель «FORD KUGA» превысил скорость, не смог справиться с управлением и врезался в автомобиль, стоявший на обочине.





В результате скончался водитель припаркованного автомобиля. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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