В 2023 году Пермский край и Кировская область заключат новое соглашение о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевой парламент внесён законопроект о новом соглашении о сотрудничестве Прикамья и Кировской области в 2023 году. Об этом сообщается в telegram-канале Заксобрания.

Документ предусматривает утверждение Соглашения между двумя субъектами о сотрудничестве в социальной, торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

Также проект закона предполагает прекращение действия предыдущего Соглашения с соседним регионом, которое было заключено в 2015 году.

В пояснительной записке сказано, что нынешний документ был разработан с учётом требований стандарта развития конкуренции в субъектах, разработанного федеральным правительством.

Законопроект рассмотрят на заседании ЗС в феврале.

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