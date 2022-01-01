Елена Синица В Прикамье собираются развивать новые направления туризма В их числе детский и сельский Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае предложили развивать и поддерживать за счёт регионального бюджета социальный, детский, сельский и самодеятельный туризм. Соответствующие поправки в закон «О туризме и туристкой деятельности» предложил внести губернатор региона Дмитрий Махонин.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект приводит краевое законодательство в соответствие с федеральным в части развития приоритетных направлений государственного регулирования в туристской деятельности.





В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что дополнительных расходов регионального бюджета на эти цели не потребуется.

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