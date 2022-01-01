Елена Синица В праздничные дни в Пермском крае будет дежурить 571 аварийная бригада коммунальщиков При необходимости работы будут вестись круглосуточно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава минЖКХ Артём Балахнин на заседании правительства Пермского края 28 декабря рассказал о готовности спецслужб для работы в новогодние праздники.

Так, на случай нештатных ситуаций в регионе будет работать 571 аварийная служба ( в Перми — 156). В частности, в эти дни будут дежурить 2983 человека личного состава и 1096 единиц техники ( в Перми — 259). При этом дежурства будут организованы в круглосуточном режиме.





В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жители города могут обратиться в аварийно-диспетчерские службы, УК, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации. Например, можно позвонить по единому телефону дежурно-диспетчерских служб — 112. Если вопрос касается газоснабжения, то можно набрать номер 104.





Если же вы заметите завалы на контейнерных площадках для ТКО, то можно обратиться по телефону 8 (342) 236 90 55.





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