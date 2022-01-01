Арт-объект «Пермские ворота» передали на баланс УКС Пермского края Ранее он принадлежал Музею современного искусства PERMM Поделиться Твитнуть

«Пермские ворота» Николая Полисского

Константин Долгановский

Арт-объект «Пермские ворота» сменил собственника. Музей современного искусства PERMM передал его Управлению капитального строительства Пермского края.

Как сообщила изданию "Текст" директор музея Наиля Аллахвердиева, это решение, возможно, ускорит процесс реставрации одного из символов Перми.

«Стоимость работ составляет порядка 11 млн. руб. Эти расчёты были сделаны по итогам аудита, - говорит Наиля Аллахвердиева. - Мы передали его на баланс организации, которая занимается непосредственно строительством и надеемся, что за музеем сохранится надзорная функция»

Напомним, плановое обследование «Ворот», проведённое в декабре 2020 года, показало, что объект нуждается в реставрации: требуются ремонт каркаса и облицовки фундамента, замена брёвен.

«Пермские ворота» — художественный проект Николая Полисского, созданный в 2011 году для Пермского музея современного искусства PERMM. Находится у центрального железнодорожного вокзала города, в сквере 250-летия Перми. Высота, ширина и глубина объекта из хаотично скреплённых между собой еловых брёвен составляет 12 метров. Форма фасадов выполнена в виде буквы «П». «Пермские ворота» напоминают триумфальную арку, четыре фасада которой направлены на четыре стороны света.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.