Андрей Стрельцов
Тренер молодёжного «Амкара» возглавил петербургское «Динамо»
Дмитрий Белоруков заключил контракт с клубом Второй лиги
Дмитрий Белоруков возглавил футбольный клуб «Динамо» (Санкт-Петербург). Об этом сообщается в релизе пресс-службы «красно-чёрных».
В карьере специалиста это первая должность главного тренера в профессиональном клубе. До этого Белоруков возглавлял дубль «Амкара», а ещё ранее был помощником тренера основной пермской команды Рустема Хузина.
Питерское «Динамо» занимает восьмое место в группе Второй лиги.
Дмитрий Белоруков долгое время выступал за «Амкар», был капитаном команды.
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