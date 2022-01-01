Андрей Стрельцов Тренер молодёжного «Амкара» возглавил петербургское «Динамо» Дмитрий Белоруков заключил контракт с клубом Второй лиги Поделиться Твитнуть

Дмитрий Белоруков

ФК «Амкар»

Дмитрий Белоруков возглавил футбольный клуб «Динамо» (Санкт-Петербург). Об этом сообщается в релизе пресс-службы «красно-чёрных».

В карьере специалиста это первая должность главного тренера в профессиональном клубе. ​ До этого Белоруков возглавлял дубль «Амкара», а ещё ранее был помощником тренера основной пермской команды Рустема Хузина.

Питерское «Динамо» занимает восьмое место в группе Второй лиги.

Дмитрий Белоруков долгое время выступал за «Амкар», был капитаном команды.

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