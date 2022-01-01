В Перми на улице Ленина возобновляется строительство поликлиники
Объект должны завершить к марту 2023 года
В Перми новый подрядчик ООО СЗ «Дом.59» выходит на достройку поликлиники на ул. Ленина, 16. Контракт с компанией, учреждённой Корпорацией развития Пермского края (КРПК) уже заключён. Владельцем застройщика является минстрой Прикамья.
Как сообщает портал 59.ru, завершить стройку планируется в марте 2023 года, затем начнётся процесс лицензирования.
Напомним, изначально подрядчик ООО «Спецстрой» планировал закончить все работы на объекте в июне, затем до 31 августа 2022 года, однако строители не успели выполнить условия контракта, из-за чего он был расторгнут. Общая стоимость работ оценивалась в 523 млн рублей, но подрядчику было выплачено только 418,9 млн. руб.
Затем в минстрое говорили, что поликлинику достроят к декабрю 2022 года. Правда, сразу отмечали, что завершению строительства к этому сроку может помешать позиция бывшего подрядчика, а именно то, насколько быстро он передаст объект.
Напомним, по проекту поликлиника по ул. Ленина, 16 должна принимать 400 человек в смену. В четырёхэтажном здании будут расположены круглосуточный травмпункт, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, пункт забора анализов, отделение неотложной помощи, диагностическое отделение, кабинеты специализированного приёма.
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