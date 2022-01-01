Пермские школьники смогут пройти интерактивную экопрограмму Московского зоопарка Она рассчитана на детей от 6 до 14 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

МТС и Московский зоопарк запустили всероссийскую образовательную экопрограмму для школьников в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Юные пермяки смогут бесплатно пройти просветительский онлайн курс о редких видах животных и поучаствовать в конкурсе, победители которого приедут на индивидуальную экскурсию в Московский зоопарк.

Экологическая программа на платформе «Поколение М» разработана с учетом возрастных особенностей детей 6-14 лет и включает в себя интерактивные видеоуроки, в которых мастера рассказывают о различных видах животных, знакомят со средой их обитания, а также учат создавать для них комфортные и безопасные условия жизни в неволе.

Для самых активных участников программы подготовлен творческий конкурс «Лаборатория Zoo» по четырем темам экопрограммы: амурский тигр, орангутан, кудрявый пеликан и снежный барс. Детям предлагают создать мини-макет среды обитания для животных с использованием изученных в ходе мастер-классов приемов и техники, а после нужно загрузить видео с презентацией своей работы на сайт www.pokolenie.mts.ru до 31 мая 2023 года. По итогам образовательной программы авторы лучших работ смогут побывать «за кулисами» Московского зоопарка и получить мастер-класс по общению с животными от сотрудников.

«Пермяки — одни из самых активных участников проекта «Поколение М». Наши талантливые ребята участвуют в вокальном, танцевальном, экологическом, театральном конкурсах. Каждый сезон мы радуемся успехам юных пермяков, которые открывают для себя новые возможности, проходят стажировки и экскурсии у своих кумиров, попадают за кулисы крупнейших театров, мультипликационных и продюсерских центов. Уверена, что по итогам нынешнего года мы увидим новых звёздочек, которые порадуют в конкурсе с Московским зоопарком», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.