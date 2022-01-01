Максим Артамонов В Пермском крае будут судить владельца группы компаний, который похитил более 500 млн рублей Ему избрана мера пресечения в виде денежного залога Поделиться Твитнуть

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего владельца группы инвестиционных компаний. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В полиции не уточняется название компании и имя обвиняемого. По данным СМИ, речь идёт о бывшем члене совета директоров ПАО «Волга-Капитал» (совладелец ГК «Витус») 48-летним Дмитрии Попове.



По версии правоохранителей, в 2016 году он приобрёл группу компаний, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В дальнейшем обманным путём он получил необеспеченные займы бездокументарными ценными бумагами и деньгами на общую сумму в 504 млн руб. Фигурант обещал возвратить активы в установленные договорами сроки, но не выполнил свои обязательства.

Похищенные активы были сформированы за счет внесенных в группу компаний по договорам займов 323 гражданами — жителями Пермского края и иных регионов России.

Впоследствии заёмщики не смогли выполнить свои обязательства по возврату акций гражданам, а в отношении компаний была введена процедура банкротства.



Полученные активы злоумышленник использовал на личные цели, внеся часть из них в уставной капитал коммерческого банка на территории Москвы, в которой являлся одним из владельцев. Также он погасил ранее взятые обязательства перед кредиторами.

Следственные действия правоохранители провели в нескольких регионах — в Перми, Калининграде, Москве и Московской области. Было установлено недвижимое имущество на сумму около 70 млн рублей, ценные бумаги, на которые наложен арест на сумму более 500 млн рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде денежного залога, его сумма не уточняется.



Уголовное дело полиция направит в Ленинский районный суд Перми.

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